Et si la musique luttait contre les troubles du langage chez les enfants ?

Apprendre à parler paraît une chose naturelle pour les enfants. Mais certains rencontrent des difficultés à communiquer par le langage alors que rien ne le laissait présager. Une affection assez commune à laquelle la musique pourrait remédier, selon une nouvelle étude.

Des chercheurs de l’université occidentale de Sydney et du centre de recherche en neurosciences de Lyon se sont penchés sur les bienfaits de la musique par rapport à l'apprentissage du langage chez les tout petits.

Pour ce faire, ils ont mené une expérience auprès de quinze enfants francophones souffrant de troubles développementaux du langage et de 18 autres qui ne présentent pas de problèmes expressifs, tous âgés de 5 à 13 ans. Ils leur ont fait écouter des rythmes réguliers ou irréguliers pendant trente secondes, suivis de plusieurs séries de six phrases. Les enfants devaient les répéter le plus précisément possible pendant que l’équipe de recherche les enregistrait.