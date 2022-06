Et si la musique aidait à lutter contre la démence sénile ?

Vera s’adresse tout particulièrement aux personnes atteintes de démence. L’Organisation mondiale de la santé estime qu’entre 5 et 8% des seniors âgés de 60 ans et plus souffrent, à un moment donné, de cet état de détérioration des fonctions intellectuelles. Cela a été le cas de la grand-mère de Nicc Johnson, l’un des fondateurs de Vera.

"Ma grand-mère (Oma) a eu la maladie d’Alzheimer à une époque où la démence n’était pas bien comprise. Ce n’est que bien plus tard dans ma vie que j’ai appris que cela n’est pas une conséquence normale du vieillissement", explique-t-il sur le site de Vera.

Nicc Johnson et son associé Stephen Hunt espèrent aider les personnes atteintes de démence et leurs proches à lutter contre le vieillissement cognitif avec Vera. Cette application utilise des algorithmes pour créer des playlists musicales adaptées à chacun de ses utilisateurs seniors. Le but ? Stimuler de nombreuses régions de leur cerveau et faire resurgir des souvenirs.