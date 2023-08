Et si La Gantoise perdait son duo magique ? Orban et Cuypers s’arrachent à prix d’or

6 matches, 6 victoires : La Gantoise est sur un petit nuage depuis le début de la saison. Mais pour combien de temps encore ?

Après trois matches de championnat (9/9), les Buffalos trônent en tête de la Pro League, à égalité avec l’étonnante Union Saint-Gilloise. Tout se passe également pour le mieux sur la scène européenne, avec une qualification quasi assurée pour les barrages de la Conference League.

Cette excellente dynamique, La Gantoise la doit à un collectif extrêmement bien huilé, avec des joueurs qui se connaissent par cœur, mais aussi et surtout à une attaque de feu, portée par un duo que tout le monde s’arrache. C’est une certitude : avec Hugo Cuypers et Gift Orban, les troupes d’Hein Vanhaezebrouck peuvent viser le titre, ni plus ni moins.

À eux deux, Cuypers et Orban comptabilisent 14 buts et 2 assists (Cuypers = 9 buts et 2 assists / Orban = 5 buts) depuis le début de la saison. En seulement 6 matches donc ! Des statistiques hallucinantes qui ne laissent pas insensibles certains clubs européens.

Arrivé de Norvège la saison dernière dans l’anonymat le plus complet, le Nigérian de 21 ans est aujourd’hui le joueur le plus prisé de notre championnat. Après Lille, c’est désormais Tottenham qui aurait fait d’Orban le successeur d’Harry Kane, parti au Bayern Munich. Les dirigeants gantois demanderaient plus de 30 millions d’euros pour leur pépite, une somme qui effraie un peu les Spurs pour le moment.

Hugo Cuypers peut, lui, compter sur l’intérêt de Bologne, en Serie A. Selon nos confrères du Nieuwsblad, l’attaquant belge de 26 ans ne devrait pas quitter la Gantoise pour une somme inférieure à… 15M d’euros.

Tout dépendra désormais des ambitions de La Gantoise, qui devra trancher entre un potentiel titre et une rentrée d’argent faramineuse.