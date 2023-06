Et si la fuite du chef de la milice Wagner illustrait en soi la décomposition de l’économie en Russie et la fuite des cerveaux ?

C’est la question que se posent clairement les élites économiques occidentales mais également russes. Le raisonnement des milieux économiques est assez simple, c’est que la milice n’aurait pas tenté son coup d’Etat si justement le chef de cette milice n’était pas lui-même convaincu que l’Ukraine était bel et bien perdue pour Moscou, comme d’ailleurs le relate mon confrère Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste chez Atlantico.fr.

Selon ses sources, si le chef de la milice Wagner a rebroussé chemin alors qu’il était en tout cas que ses chars étaient à 200 kilomètres des portes de Moscou, c’est d’abord et avant tout pour sauver son propre business, notamment son business en Afrique. Il a raisonné de la sorte, selon les milieux d’affaires cités par Jean-Marc Sylvestre, il n’avait que deux options. Soit obtenir un changement de gouvernance en Russie auprès de l’armée afin justement d’être mieux traité. Soit abandonner et se replier sur l’Afrique. Et c’est ce qu’il devrait faire. Alors j’utilise simplement le conditionnel, car d’ici là, comme vous le savez, un accident est vite arrivé, comme on le sait et surtout dans cette région-là. Déjà, rien que ce putsch avorté en dit long sur la décomposition au sommet de l’Etat russe. Mais le vrai problème de la Russie, il n’est pas là. Il est, comme le dit Jean-Marc Sylvestre, dans La fuite des cerveaux, plus de 1.300.000 personnes qualifiées ont quitté le territoire russe. Des ingénieurs, des techniciens pointus, des spécialistes du digital, des chercheurs, des médecins. Bref, la crème de la crème a déjà quitté le pays, ce qui pose des tas de problèmes de fonctionnement pour l’économie russe, d’autant que celle-ci n’arrive pas à recruter des gens qualifiés...