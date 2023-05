Et si l’Union Saint-Gilloise devait dire adieu à l’Europe la saison prochaine en raison de ses liens avec Brighton ?

L’Union Saint-Gilloise est en pleine course pour le titre en Pro League et toujours en lice pour une place européenne la saison prochaine. Mais si les hommes de Karel Geraerts vont tout faire sur les terrains pour obtenir la meilleure position possible, il se pourrait bien qu’ils ne puissent pas disputer l’Europe l’année prochaine, peu importent leurs résultats sportifs. En effet, le propriétaire du club, Tony Bloom, possède également le club de Brighton, équipe de Premier League. Une équipe toujours en lice pour les compétitions européennes. Or, le règlement de l’UEFA prévoit que deux clubs appartenant au même groupe, à une même entité, ne peuvent pas évoluer en compétitions européennes. Cela pourrait donc coincer. Ce qui serait évidemment regrettable et dommageable pour le club bruxellois, auteur d’un incroyable parcours en Europa League cette saison.

Cela a beaucoup fait parler en France ces dernières semaines, Toulouse, qui a décroché son ticket européen grâce à sa victoire en Coupe de France, pourrait être empêché de la disputer si l’AC Milan (dans les mains du même groupe) parvient à se qualifier pour l’Europe. L’Union Saint-Gilloise et Brighton se retrouvent dans la même situation d’un potentiel conflit d’intérêts.

L’UEFA s’intéresse bel et bien à la situation, comme l’a confirmé le chargé de communication de l’Union, Maarten Verdoodt, à l’agence espagnole de presse EFE. "L’UEFA a demandé des informations confidentielles aux représentants du club. […] Dans l’état actuel des choses, nous n’avons aucune inquiétude à ce sujet, M. Bloom est un investisseur passif et n’est en aucun cas impliqué dans le fonctionnement du club puisque l’Union Saint-Gilloise et Brighton n’entretiennent aucune relation particulière", a-t-il déclaré.

L’USG compterait sur le fait que son modèle de fonctionnement est particulier et que le président anglais du club serait le véritable homme fort du club, sans intervention directe de Tony Bloom. Malgré tout, on peut comprendre qu’un potentiel affrontement direct entre Brighton et l’Union puisse poser questions au niveau de l’UEFA.

Pareil cas ne s’est jamais tout à fait présenté, mais le cas de Salzbourg et Leipzig en 2018 est le seul similaire. Les deux clubs appartenant à la galaxie Redbull. Les deux équipes avaient pu participer avec la justification suivante de la part de l’UEFA : "À la suite d’une enquête approfondie, et à la suite de divers changements structurels et de gouvernance apportés par les clubs, en matière de financement, de personnel, d’accords de sponsoring, etc. l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA a estimé qu’aucune personne physique ou morale n’avait une influence décisive sur les deux clubs."

La seule garantie pour l’Union Saint-Gilloise serait de voir Brighton échouer à se qualifier pour l’Europe. Mais Brighton est actuellement septième et possède deux rencontres de retard sur les autres équipes aux alentours. Les sept premières places sont synonymes d’Europe en Premier League.

Ce type de situations pourraient se reproduire de plus en plus souvent en raison de la multiplication des conglomérats footballistiques ou de grands investisseurs achètent plusieurs clubs. Les seuls cas où les conflits d’intérêts seraient exclus sont ceux qui verraient un club être directement qualifié pour la phase de groupe de la Champions League et le deuxième être qualifié pour la Conference League. Dans tous les autres cas, l’éventualité d’une confrontation directe demeure et celle d’un conflit d’intérêts également.