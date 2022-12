Et si l’Union était meilleure à la poursuite du bonheur ?

C’est l’histoire d’un chassé finalement rattrapé et devenu chasseur. Et on ne l’avait pas vu avoir une si belle seconde vie. Après une saison 2021-2022 passée en tête du championnat avant de finalement échouer en play-offs, les Unionistes ont su trouver les armes pour réussir un nouvel exercice. Actuellement deuxièmes derrière Genk, les Bruxellois s’érigent en principal concurrent des Limbourgeois. De là à en faire un sérieux prétendant au titre ?