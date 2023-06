Et si l'une des solutions aux problèmes d’inégalités du secteur musical s’appelait "Les Lianes" ?

Il y a un peu moins de deux ans, on vous parlait de l'initiative MEWEM Europa, un projet d'échelle européenne ayant pour but de mentorer les femmes dans le monde de la musique. "C’est un programme que j’avais développé avec Wallonie-Bruxelles Musique, qui était le partenaire belge du projet européen. Le but à long terme était de fournir toutes les compétences et les outils nécessaires à tous les pays, pour qu’ils puissent développer leur propre programme de mentorat", explique Sarah Bouhatous. C'est donc dans la continuité de MEWEM qu'est né "Les Lianes", un programme de mentorat developpé de janvier à mai 2023 et encadré par Scivias, visant à accompagner les femmes et minorités de genres à travers leur parcours dans le milieu musical belge francophone. Le principe est simple : dix mentores sont sélectionnées afin de partager des conseils et leur expérience à dix mentorées. "Les mentores sont des personnes à qui je propose de participer, souvent des profils avec pas mal d'expérience, mais pas forcément en termes d'années, car parfois on peut n'en avoir que trois ans dans le milieu mais avoir vécu un truc qui fait qu'on va pouvoir transmettre quelque chose d'hyper important", précise la coordinatrice de Scivias. Les mentorées, quant à elles, sont choisies après avoir candidaté. "Ensuite, on essaye de faire le meilleur match entre mentores et mentorées, en fonction des besoins. C'est tout un petit jeu d'équilibre à trouver", ajoute-t-elle. Et en parallèle, tous les mois, elles se voyaient proposer des ateliers collectifs sur des thématiques empouvoirantes et professionnalisantes, telles que : "comment s’empouvoirer?", "comment développer son réseau?", "comment négocier?", "comment se défendre verbalement?", etc.