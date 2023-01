Et si l’on couvrait les parkings, par exemple ceux des magasins, de panneaux solaires ? La France pense à rendre cela obligatoire

En France, l’intention du gouvernement d’imposer des "ombrières solaires" sur les parkings vise notamment les magasins et les centres commerciaux qui disposent de grandes étendues de places de stationnement.

Nous avons cherché en Belgique des magasins équipés de ce type d’infrastructure. Nous en avons trouvé un, en région liégeoise, à Oreye. Le propriétaire, Alain Cloesen, a choisi d’équiper son supermarché de panneaux solaires. Il avait déjà installé des panneaux solaires sur le toit de son magasin pour couvrir une partie de la consommation électrique de l’établissement. L’idée de couvrir le parking lui est venue à l’étranger. "Lors d’un voyage en Italie, on s’est arrêté sur une aire d’autoroute et c’est là que j’ai vu des carports avec des panneaux solaires", explique Alain Cloesen, propriétaire du Carrefour Market d’Oreye. "J’avais mis un maximum de ce que je pouvais mettre sur le toit et je me suis dit, pourquoi pas ?", ajoute-t-il.

Depuis, une partie du parking du magasin est couverte de carports surmontés de panneaux photovoltaïques. Si chez Alain Cloesen l’entièreté du toit du magasin est équipée de panneaux solaires, le parking n’en est recouvert qu’en partie. "C’est le maximum que je peux mettre du point de vue rentabilité. Si j’en mets un de plus, cela me coûterait beaucoup plus cher parce que je réinjecterais beaucoup trop dans le réseau", explique Alain Cloesen.