Et si l’iPhone Pro Max laissait place à l’iPhone Ultra ?

À commencer évidemment par l’arrivée d’un port USB-C en lieu et place du port Lighting, ce qui devrait plaire aux utilisateurs et permettre à la marque à la pomme de ne plus s’attirer les foudres de la Commission européenne. L’occasion donc d’utiliser l’appellation Ultra, ce qui devrait faciliter le travail des équipes marketing, et offrir une meilleure vue d’ensemble de la gamme :

iPhone 15

iPhone 15 Plus (avec un écran plus grand)

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Ultra

L’iPhone deviendrait ainsi le troisième produit à bénéficier de cette appellation, après la puce M1 Ultra et l’Apple Watch Ultra.