Et si l’intelligence artificielle vous aidait à décorer votre intérieur ?

InteriorAI a été imaginée par un développeur et entrepreneur néerlandais connu sous le pseudonyme "levelsio". Ce dernier est également à l’origine de "This House Does Not Exist", un autre outil de génération d’images. Il est capable de produire des photos de maisons modernes à partir d’une ligne de texte en se fondant sur une base de données qui peut comprendre des centaines de millions d’images provenant d’Internet.

Plusieurs applications se servent de l’intelligence artificielle pour aider chacun à devenir un apprenti décorateur d’intérieur. IKEA s’est appuyé sur cette même technologie pour lancer sa propre appli, Place. Elle permet à ses utilisateurs de voir quels meubles du catalogue de la firme suédoise iraient le mieux chez eux grâce à la réalité augmentée. Elle leur fournit aussi des "conseils et des recommandations fondés sur la curation, le contexte et le comportement" pour permettre aux plus indécis de repenser facilement leur intérieur.