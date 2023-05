Et si l’intelligence artificielle était le futur de l’opéra ?

Les représentations de "Fusion" se tiendront jusqu’au 8 juillet à l’Opéra de Leipzig, en Allemagne. Ce ballet illustre comment le monde de l’opéra, et plus généralement celui du spectacle vivant, pourrait se servir des récentes prouesses des logiciels d’intelligence artificielle au service de la création. Avant "Fusion", cette technologie s’était déjà emparée du plateau du Lincoln Center, à New York, dans le cadre de "Song of the Ambassadors". Une performance mêlant musique, science et technologie que l’artiste K Allado-McDowell avait imaginée avec l’aide de GPT-3.