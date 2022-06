Et si l'ARN était à l’origine de la vie sur Terre ?

Il a fallu attendre 1953 pour décortiquer la structure de ces deux molécules. Elles sont assez simples : des bases azotées composées de petites molécules d'adénine, cytosine, guanine, uracile, qui portent le patrimoine génétique. Elles vont se lier à un sucre, qui va se lier à des phosphates, pour créer une longue chaîne de 5000 à un million de bases azotées. C'est la lecture de ces bases qui va fabriquer le matériel nécessaire à la vie, précise Pasquale Nardone.

L'expérience de Miller-Urey, en 1953, a été menée à partir d'une 'soupe primordiale' composée de vapeur d'eau, d'ammoniaque, d'hydrogène, de méthane, qui devaient composer la Terre il y a 4 milliards d'années.

Les chercheurs ont fait chauffer cette 'soupe' d'éléments fondamentaux, y ont injecté des étincelles électriques et ont pu observer qu'au bout de quelques jours, spontanément et naturellement, la chimie organique produisait l'apparition d'acides aminés et de ces fameuses bases azotées, donc de molécules organiques.