Et si l’Arabie saoudite s’offrait les stars du foot mondial pour changer l’image du pays ? C’est ce qu’on appelle le soft power, c’est-à-dire le pouvoir médiatique et symbolique

Cette débauche d’argent pour débaucher des joueurs comme Cristiano Ronaldo répond à un calcul purement économique, démonstration. S’il y a bien un pays qui veut changer l’image que le monde entier a de lui en ce moment, c’est bien l’Arabie saoudite : l’aspect rigoriste de la religion telle que pratiquée dans ce pays, le rôle minoré, pour ne pas dire absent des femmes, le lien avec le terrorisme islamique via le financement direct ou indirect d’Al Qaida pendant des années, l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi dans des conditions atroces au consulat saoudien à Istanbul. Le prince héritier d’Arabie saoudite est conscient de cette image négative et il n’a de cesse de vouloir donc l’éliminer en modernisant son pays à marche forcée.

Alors il le fait comment ? Notamment en copiant ses voisins que sont le Qatar ou les Émirats arabes unis. C’est vrai que le Qatar utilise en effet son soft power via la présence de la chaîne de télévision Al-Jazira. Les Émirats arabes unis le font via, par exemple Dubaï, pour attirer les riches de la planète et les touristes du monde entier. Et donc ce soft power, ce pouvoir médiatique et symbolique, l’Arabie saoudite essaie de se l’offrir aussi via le transfert de plusieurs stars du foot mondial comme le quadruple Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo ou encore l’arrivée d’autres stars du Ballon d’Or comme Karim Benzema et bien d’autres encore. Il suffit de se souvenir des montants évoqués par les médias ces dernières semaines pour comprendre que le royaume saoudien a décidé de sortir son chéquier. Et c’est vrai qu’à coups de centaines de milliards de millions de dollars, l’Arabie saoudite propose des salaires totalement indécents et qu’aucun être humain ne pourrait refuser. Vu du royaume saoudien, c’est juste un calcul économique...