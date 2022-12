Et si l’appli TikTok était le faux nez du gouvernement chinois ?

Et si Tik Tok était le faux nez de Pékin ? J’ai parlé ici même de cette application en expliquant que le patron de la BBC la considérait comme dangereuse pour l’avenir même de son institution, pour la simple raison que les jeunes de 16 à 34 ans y passent plus de temps que sur l’une des chaînes de la BBC.

Et d’ailleurs, aujourd’hui, à cause de la hausse de l’inflation et donc de la baisse du pouvoir d’achat, on remarque que les ménages ne gardent plus tous leurs abonnements à des plateformes de streaming. Si hier encore, on pouvait s’abonner à Netflix, Amazon Prime ou Disney + en même temps, l’inflation est passée par là et les ménages font des choix. Mais le souci pour les télés classiques, c’est que cette résiliation d’abonnement ne leur profite pas du tout, mais profite à YouTube et Tik Tok. C’est un enjeu de taille, surtout pour Tik Tok, car Tristan Harris, qui est un ex-ingénieur de Google et qui est aujourd’hui devenu la conscience morale de la Silicon Valley, Tristan Harris essaie d’alerter les parents occidentaux contre l’influence néfaste de Tik Tok. Une application qui, parti de rien il y a trois ans, risque de terminer l’année 2022 avec quasiment 1,8 milliard d’utilisateurs de par le monde.

Le message de Tristan Harris est déconcertant, selon lui, et il vient de le confirmer dans un long reportage de la chaîne américaine CBS. La Chine protège ses enfants contre les jeux vidéo, mais rend les nôtres débiles avec le réseau social Tik Tok. Très clairement, il rappelle qu’en Chine, le contact avec ce genre d’applis est strictement limité à 40 minutes par jour. Et si vous regardez le contenu, on parle surtout de visites de musées, d’expériences scientifiques, de vidéos éducatives, alors que la version Tik Tok appauvrit pour notre monde occidental en fils de débilités.