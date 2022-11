"Et si l’amour c’était aimer ?" : le groupe français Totorro signe la bande originale… d’une BD !

Groupe culte de la scène post-rock française, Totorro n’en est pas à son premier coup d’essai. En 2018, le groupe de Rennes s’était déjà mis en tête de détourner la formule du ciné-concert pour proposer… un "gaming-concert" en réinterprétant l’univers sonore du jeu culte des 90’s, "Another World".

4 ans plus tard, les guitaristes Christophe Le Flohic et Jonathan Siche se lancent dans une nouvelle expérience d’adaptation transmédiatique. Cette fois, cap sur le neuvième art !

Conviant leur collaborateur et ami Pierre Marolleau (Yes Basketball, Fordamage…), le groupe "Totorro & Friend" propose une relecture en musique de la bande dessinée "Et si l’amour c’était aimer ?" de l’auteur français Fabcaro.