Et si Korn avait écrit "Anti-Hero" de Taylor Swift ?

On ne compte plus les reprises que nous propose le YouTubeur Anthony Vincent, ce musicien anciennement connu sous le nom de Ten Second Songs et dont les vidéos font souvent le bonheur de notre rubrique Zapping 21.

Et notre ami musicien ne semble pas prêt à s'arrêter.

Alors qu'il nous a gratifié il y a peu d'une reprise du classique "Everlong" des Foo Fighters dans un style très apaisant smooth jazz, d'une version assez sinistre de “I want to break free” de Queen, d'une version épatante du sulfureux " Master Of Puppets " de Metallica, ou encore d'une belle adaptation de "Another One Bites The Dust" de Queen dans le style de Chris Cornell, le revoici avec une adaptation originale du "Anti-hero" de la superstar américaine Taylor Swift. Le musicien s'est imaginé ce qu'aurait pu donner ce titre s'il avait été écrit par les métalleux de Korn et le résultat est visible ci-dessous :