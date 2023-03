Et si Kiefer Sutherland revenait en Jack Bauer dans "24 heures chrono"?

Alors qu’il sera à l’affiche de la série thriller Rabbit Hole à partir du 26 mars sur Paramount +, Kiefer Sutherland a confié ses envies à Entertainment Weekly, et parmi elles, la série culte des années 2000, et plus globalement le processus narratif en temps réel de 24 heures dans la vie de quelqu'un.

24 heures chrono a fait les belles années de la Fox durant 8 saisons, chacune était composée de 24 épisodes et couvrait 24 heures de la vie d’un infatigable agent de la CTU, Jack Bauer, avec cette particularité de la narration en temps réel. En 2014, on a eu un revival de 12 épisodes et 2 ans plus tard, un spin-off : 24 : Legacy. Et depuis plusieurs années, il est question de relancer la série. Plusieurs projets ont été lancés mais aucun n’a abouti.

En interview, Kiefer Sutherland a pourtant confié avoir régulièrement des discussions au sujet de la série avec l’un des principaux producteurs, Howard Gordon : "L’idée de ramener [Jack] – je ne fais que lancer des idées – me semble intéressante. Vous présentez un nouveau groupe de personnes qui s’efforcent de le faire sortir [de Russie], et l’histoire se poursuit à partir de là. Il y a beaucoup de façons de procéder." Sutherland trouve que c’est "une si bonne idée de prendre un moment de 24 heures dans la vie de quelqu’un qui est désespéré" et pense juste que "faire quelque chose en temps réel est si intelligent."

Et l’acteur ne tourne pas autour du pot, ces années passées dans le rôle de Jack, c’était tout simplement les meilleures de sa carrière !

"Je veux dire, c’était le meilleur moment de ma vie. J’étais au début de la trentaine, donc j’étais physiquement capable. Je n’avais pas la vingtaine, donc j’étais un peu plus intelligent – pas beaucoup, mais un peu plus intelligent. Et j’ai dû le faire pendant 10 ans, ce qui est, je vous garantis, l’opportunité la plus stable qu’un acteur se verra jamais offrir. Donc, pour toutes ces raisons, et juste les gens fantastiques avec qui j’ai pu le faire – et au fait, c’est tellement agréable de faire quelque chose que les gens aiment. Parce que j’ai eu l’autre côté, où j’ai fait quelques choses où les gens étaient comme, 'Ouais, ça craint.' Je vous garantis que l’autre version est plus agréable. C’était incroyablement spécial pour moi et j’aimerais que ça continue."

À côté de sa carrière d'acteur, Kiefer Sutherland s'est aussi lancé dans la musique et compte déjà 3 albums à son actif.