Et si Gran Turismo débarquait au cinéma ?

Après Uncharted, Sony planche sur plusieurs adaptations de ses licences pour la télé ou le grand écran. Et l’une d’elles pourrait concerner Gran Turismo.

Et c’est le profil Twitter de Carter Swan qui a dévoilé l’information. Lui qui est producteur au sein de la nouvelle filiale PlayStation Productions a temporairement indiqué dans sa biographie qu’il était à la manoeuvre sur la série The Last of Us, Twisted Metal, Ghost of Tsushima et… Gran Turismo.

Depuis, l’information a disparu, mais des traces circulent sur le net. Évidemment, rien ne nous dit que Gran Turismo aura droit à son adaptation, mais un projet avait déjà vu le jour en 2013, ce qui pourrait donner des envies à Sony. De plus, la franchise Fast & Furious cartonne, preuve que les films de courses et de voitures ont un public.

Quoiqu’il en soit, avec ou sans Gran Turismo, les équipes de PlayStation Productions ont du pain sur la planche. Après le film Uncharted, qui séduit actuellement dans nos salles, voici les autres projets de la filiale :