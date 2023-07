Ce batteur, très actif sur les réseaux sociaux, propose des reprises plus originales les unes que les autres. Parmi toutes ses vidéos disponibles, nous vous avions déjà proposé de découvrir un extrait de ce qu’aurait pu donner le mélange de " The Trooper " du groupe de metal Iron Maiden et " Beat It " du roi de la pop, Michael Jackson.

Dites-nous ce que vous en pensez sur notre page Facebook ou sur Twitter.