Et si Freddie Mercury avait chanté pour les Beatles ?

L’industrie musicale commence à se manifester autour de l’IA, à mesure que nous découvrions ses talents surprenants pour reproduire les voix des stars du rock et écrire sa propre musique dans divers styles préexistants.

Au début du mois, par exemple, quelqu’un a créé une reprise par l’IA de Lana Del Ray de la chanson "Hurt" de Nine Inch Nails, chantée dans le style de Johnny Cash. Et en effet, c’était un sacré mélange, avec des résultats à la fois très beaux et un peu effrayants.

Dans le même ordre d’idées, un autre fan de musique, le YouTubeur Hassiel Casañas, a créé cette reprise que vous avez pu découvrir ci-dessus par l’IA de Freddie Mercury de la chanson "Yesterday" des Beatles (1965), démontrant ainsi la capacité surprenante du logiciel à imiter non seulement la voix d’une personne vivante, mais aussi celle d’une voix d’un mort, ce qui est pour le moins effrayant.

Bien que la reproduction de la voix de quelqu’un – mort ou vivant – comporte ses propres implications morales et des menaces potentielles en matière de droits d’auteur, les auditeurs dans les commentaires semblent sérieusement enthousiasmés par la couverture de l’IA, l’un d’entre eux se demandant comment "chaque artiste peut désormais vivre éternellement et continuer à faire de la bonne musique" grâce à la nouvelle technologie.

Un autre commente : "Mesdames et messieurs, nous devons accepter cette nouvelle réalité et l’embrasser, au lieu de la combattre. L’IA est là pour développer notre imagination et l’utiliser, espérons-le, de manière à ce qu’elle profite à tout le monde".

Quelle que soit votre opinion sur l’IA et son rôle potentiel dans le monde de la musique, il est difficile d’ignorer la beauté de cette reprise de Freddie Mercury, qui, bien que bancale par endroits, ressemble vraiment au défunt leader de Queen, comme s’il était là aujourd’hui. De quoi faire froid dans le dos.

