Et si éviter la surconsommation passait par la solidarité des donneries ?

Avec la crise énergétique que nous traversons, la précarité guette encore plus de monde. Alors évidemment, une part plus grande de la population se tourne vers les donneries afin de limiter des dépenses nécessaires, comme lorsqu’un besoin en vêtements pour l’hiver arrive ou encore qu’un appareil électroménager doit être remplacé.

À la donnerie de Jemelle (Rochefort), la file s’allonge de mercredi en mercredi, comme le constate une équipe de Ma Télé. Plus d’un an après les inondations certaines situations restent précarisées, et, la crise énergétique n’arrange pas les choses pour d’autres ménages. Heureusement, cette initiative solidaire permet à ces personnes et familles de respirer financièrement. De plus, toutes ces affaires qui trouvent une seconde vie, c’est aussi une masse de déchets en moins comme l’a calculé Sabine Roynet, référente pour la donnerie de Jemelle : "J’ai pesé chaque sac qui sortait le mois passé, et au total on est arrivé à une tonne."

Que ces personnes soient dans le besoin ou non, la solidarité créée par ces lieux de dons, permet aussi de ne pas consommer plus. Ou du moins, proposer une alternative à une production incessante de nouveaux biens.