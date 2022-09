Et si Elizabeth II venait à disparaître ? Coulisses et secrets de l’opération "London Bridge", le protocole prévu en cas de décès de la reine d’Angleterre

"London Bridge", c’est donc le nom de code attribué à ce plan. Et à chaque Windsor son pont. "Forth Bridge" pour le prince Philip, "Menai Bridge" pour le prince Charles… Et donc "London Bridge" pour la Reine.

Et si les petits-fils d’Elizabeth II n’ont pas encore d’opération prévue pour leur décès, eux aussi possèdent un nom de code. Selon le Daily Star, les sobriquets de William et Kate sont "Danny Collins" et "Daphne Clark". Quant à Harry et Meghan, ils seraient rebaptisés "David Stevens" et "Davina Scott".

La marche à suivre

En septembre, le site d’informations Politico révélait avoir eu accès à des documents officiels concernant le "London Bridge". En voici quelques étapes. A noter que le plan s’étale sur dix jours, jusqu’aux funérailles de la reine.