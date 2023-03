Et si Dire Straits avait écrit le plus gros tube de Guns N' Roses ?

Le guitariste néerlandais Laszlo Buring nous en fait une démonstration assez impressionnante.

Cap sur les Pays Bas ce matin, à la rencontre du Youtubeur et musicien Laszlo Buring. Celui-ci s'est spécialisé dans l'arrangement et la réinterprétation de morceaux bien connus dans le style de Dire Straits. Et dans sa dernière vidéo, l'artiste s'est attaqué à un des plus grands succès de Guns N' Roses, "Sweet Child o' Mine".

Et on peut dire que le résultat est convaincant. Laszlo Buring a soigneusement étudié et repris le style de Mark Knopfler à la fois en termes de chant et de jeu, mais en même temps, il a réussi à préserver l'esprit du titre original. Et on ne peut être qu'impressionné pour son incroyable solo à la fin de sa performance.

A vous de juger à présent en découvrant la vidéo ci-dessous :