Et si demain notre carrière dépendait plus de la qualité de nos loisirs que de notre diplôme ?

Demain, la qualité de nos loisirs sera plus déterminante que notre diplôme dans notre carrière. J’ai pensé que ce serait bien de partager avec vous un grand secret, Même s’il n’est basé que sur un soupçon d’un économiste, il vaut la peine d’être partagé avec vous. Ce secret, c’est qu’il y a une vérité que personne n’ose nous dire, mais demain, on nous demandera des comptes sur l’usage de nos loisirs.

On ne nous dira pas ''qu’as-tu fait à l’école, mais bien en dehors de celle-ci ?’’. Le ‘on’ ce sera aussi bien notre futur patron ou même notre futur conjoint dans la vie. En tout cas, c’est la thèse du dernier livre d’Olivier Babeau, économiste, chroniqueur et auteur d’un livre intitulé ''La tyrannie du divertissement'' aux éditions Buchet. Que dit en substance Olivier Babeau dans ce magnifique livre ? Que jusqu’à présent, nous faisions tous un distinguo entre notre travail et nos loisirs. Immense erreur selon cet auteur. Motif ? L’essentiel de notre réussite de demain ne passera pas par la case école, mais bien par la case ‘loisirs studieux’. Rien de plus normal, la qualité de nos loisirs aura plus d’impact demain qu’aujourd’hui pour la simple raison que si par exemple en 1841, nous passions 70% de notre vie éveillée à travailler, ce temps de travail s’est réduit aujourd’hui à 10%. Le sociologue Jean Viard estime à 70.000 heures en moyenne notre temps de travail dans une vie à comparer aux 700.000 heures de notre existence. Raison pour laquelle, il estime que le débat sur la retraite est tronqué à la base…