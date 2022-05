Et si de l’argent à vous dormait au SPF Finances ?

Faites-vous partie sans le savoir des 334.000 Belges qui laissent dormir de l’argent à la Caisse des Dépôts et Consignations du SPF Finances ? On parle d’un montant global de 593 millions d’euros, non réclamés par leurs propriétaires.

Ces "avoirs dormants" peuvent prendre la forme de coffres, de contrats d’assurances ou, comme c’est le cas la plupart du temps, de comptes bancaires.

D’abord tenter de réveiller les clients

Sur le site du SPF Finances, on peut lire qu’un compte (à vue, de dépôts ou d’épargne) est considéré comme dormant si on constate une inactivité pendant 5 ans. Autrement dit, s’il n’y a eu aucune opération durant ce laps de temps, et s’il n’y a eu aucun contact entre le titulaire (ou ayant droit) et son institution financière. Exception importante, précise le site : "si une personne est titulaire de plusieurs comptes dans la même institution financière, aucun de ces comptes n’est considéré comme dormant s’il y a eu au moins une intervention (prise de contact, opération, …) pour l’un desdits comptes au cours d’une période de 5 ans".