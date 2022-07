Et si Cristiano Ronaldo rejoignait… le FC Barcelone ?

C’est une rumeur dont se seraient bien passés les supporters du Real Madrid. Plusieurs médias espagnols annoncent des discussions entre le clan Ronaldo et le FC Barcelone.

Lié avec Manchester United jusqu’au 30 juin 2023, le Portugais aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait quitter les Red Devils un an à peine après son retour. Absent de la reprise des entraînements pour " raisons personnelles ", CR7 serait déçu des résultats des Mancuniens qui évolueront en Europa League la saison prochaine. Toujours aussi ambitieux malgré ses 37 ans, Cristiano Ronaldo veut évoluer dans un club qui dispute la Ligue des Champions. Les prétendants ne manqueraient pas pour attirer le quintuple Ballon d’Or comme Chelsea, le Bayern Munich, Naples ou… le FC Barcelone.

Difficile d’imaginer une icône du Real Madrid, meilleur buteur de l’histoire des Merengue, avec le maillot blaugrana sur les épaules mais la presse espagnole évoque une rencontre entre Jorge Mendes, l’agent de Ronaldo et Joan Laporta, le président du FC Barcelone. Des discussions autour d’un repas et parmi les thèmes abordés, la possibilité d’un transfert vers le Camp Nou. Ce n’est qu’une première prise de contact, les pourparlers n’ont pas encore débuté mais si cela venait à aboutir, nul doute que ce serait l’un des transferts les plus retentissants de ces dernières années.