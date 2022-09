Et si "Coco Câline" de Julien Doré parlait aussi de coco, la came ?

C'est Nitta Jô - Jeanne Daflon de son vrai nom - dans les années 30. La chanson s'appelle " Cocaïne ". Au moins, y'a pas de double sens possible. On est tout de suite sur la bonne route.

Pour revenir à " Coco Câline ", à partir du moment où l’on considère que Julien Doré chante avec cette arrière-pensée, " Je te veux, coco câline " résonne tout à fait autrement. Et on peut mieux comprendre des paroles comme : " De ta bouche coco naïve. L'océan me parle. " La cocaïne ne provoque pas d'hallucinations. Mais bien chargé, il y a quand même moyen d'entendre l'océan parler...

" De ta bouche coco naïve. L'océan me parle. Sur tes lèvres parme. Sur ta peau met l’eau sublime. Les dauphins du large. Et le coeur tropique au spleen. Aux lointains rivages. " Ca peut être le résultat de la conjugaison entre l'amour, la plage et la drogue...

Avec encore des jeux de sonorités à double sens :

" Sur ta peau met l'eau sublime " : "met" du verbe "mettre" et "mélo" comme au cinéma... comme dans "mélodrame".

Et plus loin : " Je te veux sous l'eau marine " : "sous l'eau" - comme en dessous de la surface de l'eau. Mais aussi "saoul ô" comme dans "ivre".

" Sur ta peau met l'eau sublime " laisse entendre un petit côté triste à l'affaire - confirmé par le " tropique au spleen " et par " dans tes yeux coco divine. Viens la pluie hélas. " Ici, on parle bien de larmes.

Dans les interviews, Julien Doré présente la plage Coco Câline comme " une plage secrète ". Ben oui, on n'aime pas de faire ça devant tout le monde...

Une petite dernière pour illustrer la manière ludique d'explorer les mots de la drogue :