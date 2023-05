Ultime détail, et non des moindres : l'écriture des vœux. Il faut le reconnaître, il est préférable de le faire soi-même pour un événement aussi intime qu'un mariage mais en cas de panne d'inspiration, ChatGPT peut aussi constituer une aide précieuse. "ChatGPT, peux-tu rédiger des vœux de mariage pour une femme rencontrée il y a tout juste dix ans sur les bancs de l'université, avec laquelle je souhaite passer le reste de ma vie ?"

Bien sûr, l'agent conversationnel s'exécute avec plaisir : "Il y a dix ans, nous nous sommes rencontrés sur les bancs de l'université et depuis ce jour, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Aujourd'hui, je suis heureux de me tenir ici devant toi pour te promettre mon amour et mon engagement pour le reste de ma vie. (…) Je t'aime plus que tout au monde et je suis impatient de commencer notre nouvelle vie ensemble en tant que mari et femme".

En moins de deux heures, ChatGPT s'est révélé être une aide précieuse pour l'organisation d'un mariage, avec un budget établi, un thème et quelques spécificités, sans compter la composition du menu, le choix des boissons, voire même des accords mets et vins, ainsi que la décoration de la salle et des tables, qu'il est également capable de régler en deux temps trois mouvements.