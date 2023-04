Et si ChatGPT écrivait le prochain accord de gouvernement…

"Je vais vous faire une confidence, sur la négociation de la Vivaldi : on a joué à touche-touche entre partis pendant près d’un an et demi, avec une kyrielle de notes dans tous les sens, pour occuper le temps… et puis tout d’un coup, par l’esprit du Saint-Esprit… du "Saint-Esprit covidé", on a tout négocié en 10 jours… et techniquement c’était méga faible. C’est pour ça que la vie du gouvernement est compliquée… parce qu’il y a plein de trucs imprécis à dessein. Si on avait dû rentrer dans le fond des choses, on aurait encore mis un mois et demi".

Sans langue de bois

Georges-Louis Bouchez tourne rarement autour du pot et s’exprime ici sans langue de bois : l’accord de gouvernement ne serait que de la poudre aux yeux. Un accord auquel il a pourtant souscrit avec entrain en 2020.

Ces accents de sincérité confirment l’impression de l’époque : ce gouvernement n’avait que sa putative bonne volonté à proposer et que l’urgence sanitaire avait contraint le compromis que la Belgique se cherchait depuis les élections ; nous étions alors 493 jours après le scrutin, plus de 21 mois après la chute du gouvernement Michel.

Mais il ne faut pas se faire d’illusion. Le programme politique du gouvernement Di Rupo (2011), constitué après 541 jours, était du même acabit et portait également sur un programme vague censé contenter les nombreux partenaires.

À l’inverse, le gouvernement Michel (2014) a été rapidement constitué mais en mentant aux électeurs, les partis de la coalition mettant en œuvre des mesures qui ne se trouvaient dans le programme d’aucun d’eux : la pension à 67 ans, un saut d’index et la TVA sur l’électricité à 21%. La sanction électorale sera très lourde (perte de 22 députés sur 85 !).

2024

Dans de récentes interviews, le président du MR précise ses intentions : une coalition la plus à droite possible, avec la N-VA, et son parti "ne montera pas dans un gouvernement qui n’investit pas dans de nouvelles centrales nucléaires". Ces déclarations ont le mérite de la clarté. Comme celles de Bart De Wever qui entend que le prochain gouvernement fédéral installe le confédéralisme, sinon ce sera sans les nationalistes, etc.

Toutes ces déclarations ont certes le mérite de la clarté mais risquent de rendre la formation de la prochaine coalition impossible, d’autant que PTB et Vlaams Belang "neutralisent" une large partie de la représentation nationale.

Alors, de fait, après des centaines de jours de négociations, de guerre lasse, le prochain programme gouvernemental sera à nouveau "méga faible" avec "plein de trucs imprécis à dessein". Autant dès lors, confier dès le début la rédaction de l’accord à ChatGPT, on gagnera du temps et ce ne sera pas forcément plus mauvais.

@PhWalkowiak