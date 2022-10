Pour son premier exposé dans Salut les Copions, Antoine Gruselin a conté l’histoire de Jessica, la Cendrillon 2.0.

Adieu les pantoufles de vair, bonjour les "New Balance" ! Le bal princier se transforme en bal masqué (ohé, ohé), et c’est parti pour un scénario 100% local, tiré tout droit d’un film des frères Dardenne. Une histoire oscillant entre le wallon et le franglais qui revisite de manière surréaliste et cocasse ce conte mythique de Perrault.