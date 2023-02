Et si ce ballon chinois abattu par les Américains n'était que l’expression d’une guerre froide entre les USA et la Chine ?

Les Américains se sont réveillés vendredi dernier en apprenant qu’un ballon chinois survolait leur pays en toute impunité et en violation donc de la souveraineté nationale américaine. Les Chinois ont indiqué que ce ballon était un ballon météorologique égaré, ce qui n’a évidemment pas fait sourire les Américains qui ont bien compris qu’il s’agissait d’un instrument d’espionnage.

Washington a néanmoins gardé son sang-froid avant de l’abattre une fois qu’il a cessé de survoler le territoire américain. Et cela uniquement parce que ce ballon avait la taille de plusieurs autobus tout de même. Et le Pentagone avait donc peur que les débris de ce ballon, en retombant, ne blessent ou ne tuent des Américains. Même si, c’est vrai, les territoires survolés par ce ballon sont ruraux et très peu peuplés.

L’autre raison du sang froid de nos amis américains, c’est qu’ils savent que la Chine utilise déjà des satellites en orbite basse pour surveiller les Etats-Unis. Ensuite, le ballon en question n’avait qu’une utilité, celle de pouvoir photographier les silos de missiles et les centres de recherche, mais sous un autre angle que les satellites à basse orbite. Au final, donc, cet épisode digne d’un film à la James Bond n’est qu’un des multiples épisodes de la guerre froide actuelle que se livrent les deux premières puissances mondiales et que j’avais d’ailleurs évoqué fin de semaine dernière...