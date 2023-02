Et si c’était Westerlo la vraie surprise cette saison ?

Sans développer le jeu le plus flamboyant du championnat, Westerlo joue simple, joue efficace, construit et globalement, cela paie. Il reste du déchet dans le jeu développé, des failles à rectifier mais la sauce prend plutôt bien. Toujours sur les bonnes bases développées en D1B l’an dernier.

Le début de saison avait pourtant été poussif avec cinq défaites lors des sept premiers matches. Mais après 26 rencontres disputées sur les 34 prévues cette saison, Westerlo affiche un bilan de onze victoires, six partages et onze défaites. Parmi les victimes des "Campagnards" cette saison on retrouve du beau monde : le Standard, Anderlecht, Charleroi, le Club Bruges… Westerlo est également parvenu à partager l’enjeu face à l’Union Saint-Gilloise. Seuls Genk et OHL ont pris tous les points en jeu contre les joueurs de Jonas de Roeck (ancien T2 de Vincent Kompany à Anderlecht, notamment). Le fait que Westerlo soit parvenu à battre pas mal d’équipes en lutte pour le top 4 ou le top 8 est plutôt bon signe, tant pour la fin de la phase classique que pour disputer les Playoffs s’il parvient à se qualifier.

Mais il reste du costaud au calendrier : l’Union Saint-Gilloise (2e), le Standard de Liège (6e), Courtrai (14e), Ostende (17e), Charleroi (11e), Anderlecht (9e), Bruges (4e) et enfin Seraing (18e). Cinq rencontres face à des prétendants aux deux poules des playoffs, deux face à équipes qui luttent pour leur survie au plus haut niveau et une seule contre une équipe qui a peu de choses à défendre. Même pas peur ? Ils en ont déjà battu quelques-unes de ces équipes. Si Westerlo parvient à rester dans le top 8 le symbole sera fort et viendra compléter une saison qui sera de toute façon réussie. Il pourrait même réaliser une saison historique, nous en reparlerons.