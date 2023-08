Et si avril devenait le nouveau mois de juillet ?

Selon la Commission européenne du tourisme, ce scénario serait déjà une réalité puisque le nombre de voyageurs ayant prévu de passer des vacances en Grèce, en Espagne ou au Portugal entre juin et novembre cette année a reculé de 4%. Fiction hier, le décalage de la saison touristique, sinon son élargissement sur une plus grande période de l'année, devient de plus en plus une solution concrète.

"Il faut sortir de la logique du tourisme hyper saisonnier."

"Plus les professionnels du tourisme proposeront une multitude d'activités et de services dans un tourisme de quatre saisons et non plus concentré sur juillet et août, moins ils seront dépendants d'un phénomène conjoncturel comme celui de la météo", explique Didier Arino, directeur du cabinet de conseil Protourisme et analyste des tendances des marchés touristiques.

En 2020, lorsque la France était en pleine crise sanitaire et qu'elle n'avait pas encore vécu son deuxième confinement, un groupe de députés avait plaidé pour un report des vacances d'été au mois de septembre afin que les hôteliers et les restaurateurs profitent pleinement de l'attractivité touristique.