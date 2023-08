Mais entre-temps, la mauvaise gestion et le COVID ont fait leur œuvre sur les pauvres caisses anderlechtoises. Résultat, il a fallu trouver une nouvelle politique de gestion de club, reposant sur l’atout principal des Mauves, connus mondialement : son centre de formation. Entre alors Vincent Kompany totalement enclin à l’idée de travailler avec les jeunes pousses d’une académie qui l’a vu grandir, lui aussi. On se souvient notamment de son interview après son 2e match en charge lors de l’été 2020 après une rencontre où Marco Kana (18 ans), Antoine Colassin (19 ans), Anouar Ait el Hadj (18 ans), Jérémy Doku (18 ans) et Killian Sardella (18 ans) avaient tous joué : "L’équipe nationale pourra nous remercier dans les années à venir". Un brin exagéré mais on comprend l’idée, Anderlecht donne le jeu aux jeunes.

Une stratégie aux résultats pas toujours parfaits sur le terrain, c’est logique quand on se repose sur de jeunes joueurs mais qui a le don de relancer financièrement tout le club. Chaque année depuis l’été 2019, Anderlecht boucle ses mercatos avec des revenus et non plus des pertes et chaque été, les ventes s’enchaînent tandis que les nouveaux talents émergent. La rotation est si parfaite qu’on dirait une danse : janvier 2020, Alexis Saelemaekers part pour Milan (contre 7 millions) au moment de l’émergence de Jérémy Doku. L’été qui suit, le feu follet part pour Rennes, Yari Verschaeren, Hannes Delcroix et Sambi Lokonga s’imposent comme des titulaires. Une saison plus tard, Lokonga est parti à Arsenal pour quasi 18 millions d’euros et voilà déjà qu’un Julien Duranville pointe le bout de ses godasses avant de quitter le club quelques mois plus tard contre un peu plus de 8 millions d’euros. Parallèlement Anderlecht réalise aussi quelques jolis coups sur le marché des transferts un Bart Verbruggen venu du NAC Breda ou un Sergio Gomez arrivé de Dortmund, tous les deux partis pour de belles enveloppes. Tous des transferts sur lesquels Anderlecht s’est en plus assuré un pourcentage à la revente pour continuer à profiter de ces jeunes talents.

Une politique mise en place il y a quelques années et qui paye aujourd’hui, tout profit pour le duo danois aux commandes du Sporting, Jesper Fredberg et Brian Riemer qui se félicitent de la gestion du club : "C’est le bon travail de la direction du club qui est parvenu à tirer un maximum de ces deals", explique l’entraîneur mauve. "Le challenge, c’est de réussir à avoir de bons joueurs et de les garder assez longtemps mais aussi les vendre au bon moment, quand ils atteignent un certain niveau. Le but étant évidemment d’en tirer un maximum. Selon moi, on doit féliciter la direction. Tout cela fait partie d’une gestion saine d’un club. Il faut que tout le travail qui est fait avec les jeunes soit récompensé. On doit vraiment se féliciter de ces réussites car c’est le plus important pour un club, juste après les résultats sur le terrain".

Le challenge sera désormais de réussir à mieux balancer le noyau en amenant plus d’expérience pour accompagner les jeunes talents en développement, histoire de permettre au club de retrouver les sommets. Ce mercato cuvée 2023-2024 semble prendre cette direction avec l’arrivée d’un bon mélange de talents et d’expérience. On verra si le shopping des Mauves, excellent sur papier, le sera aussi sur le terrain, pour permettre aux Bruxellois de retrouver le sommet du football belge après plusieurs années de reconstruction.