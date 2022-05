Et si Apple, Disney ou Amazon rachetait Electronic Arts ?

Le géant Electronic Arts envisagerait de se faire racheter ou de fusionner avec une plus grosse entreprise, selon un rapport du site Puck.

"Ces dernières années, alors que les entreprises de médias s'intéressaient davantage à l'industrie du jeu en pleine croissance, Electronic Arts ont eu des entretiens avec un certain nombre de prétendants potentiels différents, y compris Disney, Apple et Amazon, m'ont dit des sources connaissant ces discussions", explique le journaliste de Puck, Dylan Be. "Plusieurs sources familières avec ces discussions disent qu'EA a persisté dans la poursuite d'une vente et qu'il n'a fait que s'enhardir à la suite de l'accord Microsoft-Activision. D'autres disent qu'EA est principalement intéressée par un accord de fusion qui permettrait à Wilson de rester chef de la direction de la société fusionnée."

Andrew Wilson étant le nom du PDG d’Electronic Arts. L’entreprise aurait donc cherché à fusionner avec le géant NBCUniversal, ou se faire racheter par Apple, Disney ou Amazon. Actuellement, rien n’a été signé, mais EA ne serait pas près d’abandonner.

"Nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations relatives aux fusions et acquisitions", a cependant déclaré le porte-parole d'EA, John Reseburg, à Kotaku. "Nous sommes fiers d'opérer à partir d'une position de force et de croissance, avec un portefeuille de jeux incroyables, construits autour d'une propriété intellectuelle puissante, réalisés par des équipes incroyablement talentueuses, et un réseau de plus d'un demi-milliard de joueurs. Nous voyons un avenir très brillant."