Et si Adolf Hitler avait été musicien, chanteur, compositeur… ou peintre ? Chronique d’une jeunesse bousculée.

En 1923, l’un de ses professeurs témoignera : " Il était incontestablement doué, quoique d’un caractère buté. Il avait du mal à se maîtriser, ou passait du moins pour un récalcitrant, autoritaire, voulant toujours avoir le dernier mot, irascible, et il lui était visiblement difficile de se plier au cadre d’une école. Il n’était pas non plus travailleur, car sinon […] il aurait dû parvenir à des résultats bien meilleurs. Hitler n’était pas simplement un dessinateur qui avait un beau brin de crayon, mais il était capable aussi, à l’occasion, de se distinguer dans les matières scientifiques […]. "

À la rentrée scolaire, Hitler est inscrit à Steyr. En troisième année, ses résultats médiocres marquent l’arrêt définitif de l’école pour Adolf. Entretemps, Klara a vendu la maison de Leonding et s’est installée à Linz où son fils s’inscrit à l’Association des amis du musée de Linz et entame des études de musique… études rapidement abandonnées. Il se présente aussi au concours d’entrée de l’Académie des Beaux-arts de Vienne : refusé !

J’étais si persuadé du succès que l’annonce de mon échec me frappa comme un coup de foudre dans un ciel clair.

Le 21 décembre 1907, Klara rejoint Aloïs dans la tombe. Installé à Vienne, Hitler sera une nouvelle fois refusé aux Beaux-arts. À la rue et sans emploi, entre 1910 et 1912 il sera enregistré comme sans abri… Au foyer, il sera de tous les débats politiques, développant son attrait pour l’antisémitisme et l’aryanisme. Il survivra en réalisant des petits tableaux qu’il vendra, entre autres, à des juifs…