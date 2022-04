Et s’il fallait tout de même faire la guerre à la Russie ?

Alors que la Russie concentre ses forces sur l’est de l’Ukraine, de plus en plus de quotidiens s’interrogent. Comment trouver une issue à la guerre en Ukraine ? Bien sûr, des pistes existent. Celle d’un cessez-le-feu lié à des négociations serait la plus souhaitable – à court terme, pour le peuple ukrainien. Le souci, c’est que cela ne résoudra rien. Pour voir l’Ukraine l’emporter, il faudrait accepter de maintenir ce conflit à l’agenda. Plus définitif, peut-être, et c’est la question posée ce matin, plus définitif peut-être, serait de voir Vladimir Poutine quitter le pouvoir. Définitif mais pas spécialement plus simple à réaliser.