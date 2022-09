Et Qwè ? Un marché éphémère s’installe durant 3 mois à Verviers

Et Qwè ? Est un marché éphémère qui s’installe durant 3 mois à Verviers. Cette fois-ci ce sera dans une ancienne pharmacie qui fût touchée par les inondations durant l’été dernier.

Et Qwè ? C’est le projet de créatrices verviétoises qui voulaient vendre mais aussi partager leurs créations directement avec les clients.

Et Qwè ? Et quoi ? En français est un marché éphémère qui rassemble des artisans et des créateurs. Cette édition sera différente car elle rassemblera une quarantaine d’artisans et de créateurs de Verviers mais aussi d’ailleurs.

Le but de cet événement est de faire connaître le circuit court mais aussi l’artisanat.

Aujourd’hui, elles ont choisi de s’installer dans l’ancienne pharmacie Dubois, rue du Collège à Verviers. Des concerts et des ateliers do-it-yourself seront organisés.

C’est une occasion de redécouvrir Verviers autrement.

Que va-t-on y trouver ?

Cette année, 2 fois plus de créateurs seront présents. On y trouvera des produits de bouche (bières, chocolat…) mais aussi des bijoux, de la poterie, cosmétique…

MAMÉ sera là avec sa Marque de vêtements pour enfants évolutifs, pratiques, non genrés, écologiques, durables et fabriqués en Belgique.

StillaOleum et ses produits cosmétiques naturels, artisanaux et bios en ligne…

Horaires : du lundi au samedi de 10h à 18h, du 30 septembre au 31 décembre 2022.

L’adresse : 118 rue du Collège à Verviers.

Toutes les infos: Et Qwè ?