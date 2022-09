Et maintenant des fibres textiles produites à partir de byssus de moules

Fabriquer des matériaux textiles durables et biosourcés sans avoir de ressources à produire. C'est tout l'intérêt des déchets, quels qu'ils soient. Ils semblent aujourd'hui figurer en tête de liste des matières les plus à même de répondre à l'urgence climatique. On appelle cela le recyclage, ou l'upcycling, puisqu'il s'agit d'offrir une plus-value à un produit qui n'intéressait plus personne. En mode, ce sont les chutes de tissus ou les invendus qui font désormais office de matières premières, mais nombreuses sont les entreprises qui s'emploient à dénicher de nouvelles ressources pour mettre au point des fibres textiles de qualité, durables, et renouvelables à souhait.

Fondée en août 2021, la start-up Bysco est implantée à Nantes, avec une première unité de production à Cancale, carrefour entre la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire, qui constituent trois des principales régions mytilicoles françaises. Et ce n'est pas un hasard, puisque cette jeune entreprise organise elle-même la collecte du byssus de moules, débarrassant au passage les mytiliculteurs de ces déchets dont le traitement est particulièrement couteux. Elle ne s'arrête pas là, puisqu'elle s'emploie à nettoyer la matière première, et à sous-traiter la transformation textile, comme le souligne Atlanpole, qui accompagne la start-up dans son développement.