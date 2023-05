Et les résultats de la Table d’écoute sur quatre œuvres majeures du répertoire pour piano sont…

Ce dimanche, Pierre Solot vous proposait une émission exceptionnelle qui s’est donné pour mission de briser les barrières de l’entre-soi d’entretiens trop savants, de musiques qui se donnent un air de complexité alors que d’autres, pourtant bien plus accessibles et populaires, sont infiniment plus riches qu’il n’y paraît. L’ont rejoint dans cette mission de haute voltige les pianistes Julien Libeer, Alexander Gurning et le directeur d’Arts2, Michel Stockhem.

Dans le cadre de la Journée Mondiale du rire.