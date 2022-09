Et le vainqueur de la Table d’écoute autour de la Symphonie "Du Nouveau Monde" d’Antonin Dvorak est…

Pour cette Table d’écoute, Pierre Solot a rassemblé autour de lui la journaliste Martine Dumont-Mergay de La Libre Belgique, le chef d’orchestre Eric Lederhandler et la violoniste Shirly Laub. Ils confrontent leurs avis sur l’une des œuvres les plus célèbres et les plus populaires du répertoire : la 9ème Symphonie du compositeur tchèque Antonin Dvorak, aussi connue sous le nom de Symphonie "Du Nouveau Monde".