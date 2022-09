Et le vainqueur de la Table d’écoute autour d'"Iberia" d’Isaac Albéniz est…

Pour la première de la saison, Pierre Solot a rassemblé autour de la table Martine Dumont-Mergeay, critique pour La Libre Belgique ainsi que les pianistes Alexander Gurning et Sergio Tiempo. Au programme, il a choisi de prendre comme œuvre Iberia, les cahiers pour piano du compositeur espagnol Isaac Albéniz. Et pour pimenter la rentrée à la mode espagnole, Pierre Solot a rajouté au concept initial de l’émission un jeu de critique musical ! En effet, la version A se déleste dès le début de l’émission de son anonymat en vous étant présentée avant l’écoute. Il s’agit d’une version intégrale parue au disque chez Alpha en mai dernier et interprétée en live par le pianiste argentin Nelson Goerner. Cette version toute neuve est confrontée à la critique de nos experts, au regard de versions plus anciennes écoutées à l’aveugle, bien entendu, comme il est de coutume dans cette émission.