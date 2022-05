Et le site du patrimoine mondial de l'Unesco le plus recherché est...

La liste du patrimoine mondial de l'Unesco compte 1.154 biens culturels, naturels et mixtes, soit autant d'idées pour trouver l'inspiration d'un futur voyage. Et s'il fallait choisir le pays du site le plus recherché par les vacanciers, ce serait l'Inde. D'après les recherches effectuées sur un seul mois (en mars dernier), selon les données récoltées par le site Zitango Travel, le Taj Mahal incarne en effet la destination qui fait l'objet du plus grand nombre de recherches.

Le mausolée blanc immaculé a généré pas moins de 1.400.000 de recherches. Ce monument créé par un empereur mongol de confession musulmane en hommage à son épouse constitue l'une des plus belles preuves d'amour et elle crée fascination et respect de la part des voyageurs.

Les baroudeurs s'intéressent aussi aux anciennes civilisations. C'est donc sans grande surprise que le majestueux Machu Picchu, au Pérou, suscite la curiosité. L'ancienne cité inca a rassemblé 1.100.000 recherches au cours de la période étudiée. Les voyageurs sont attirés par les lieux construits par d'anciennes sociétés ou de groupes mystiques dont les coutumes et les rites engendrent beaucoup d'interrogations, à l'image de Stonhenge au Royaume-Uni (782.000), de la cité nabatéenne de Petra en Jordanie (575.000) et de Chichen Itza au Mexique (445.000).

Première destination touristique mondiale, la France ne manque pas d'apposer sa marque avec la présence du Château de Versailles, qui draine 464.000 recherches par mois.