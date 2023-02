Dans la Table d’écoute de ce dimanche, Pierre Solot et ses convives se penchaient sur la Symphonie en do majeur, la 82e de Joseph Haydn, surnommée l’Ours. Autour de la table étaient réunis Martine Dumont-Mergeay de la Libre Belgique, le violoncelliste Alexandre Beauvoir et le chef Eric Lederhandler.