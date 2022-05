Et le nouveau Docteur de "Doctor Who" est… Ncuti Gatwa de "Sex Education"!

"Ce rôle et cette série ont une importance gigantesque pour énormément de personnes dans le monde entier, moi compris, et chacun de mes talentueux prédécesseurs a su gérer cette responsabilité et ce privilège avec le plus grand respect, a déclaré Ncuti Gatwa dans le communiqué de la BBC. Je suis à la fois profondément honoré, extrêmement excité et, bien sûr, un peu effrayé."

2023 sera une année chargée pour le comédien puisqu’en plus de son rôle dans Doctor Who, on le retrouvera aussi à l’affiche du film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling, et il sera également de retour pour la saison 4 de Sex Education.