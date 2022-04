Et le nouveau bassiste de Megadeth est…

Dave Mustaine de Megadeth a finalement révélé qui sera le bassiste sur le prochain album The Sick, The Dying and The Dead.

Dans une nouvelle interview, il annonce officiellement que ce sera Steve Di Giorgio, ancien membre de Testament.

L’été dernier, le groupe de Dave Mustaine avait annoncé que le bassiste David Ellefson ne faisait désormais plus partie de Megadeth. Cette décision a été prise par le groupe deux semaines après que des vidéos et des messages à caractère sexuel impliquant le musicien en train de se masturber avaient été partagés sur Twitter par une femme qui n’est pas son épouse. David Ellefson s’était immédiatement défendu d’avoir manipulé qui que ce soit dans un but sexuel, et a fortiori, une fan mineure. Mais il avait admis avoir eu des "interactions sexuelles consenties entre adultes" avec elle.

Le 21 juin, on apprenait que la sentence était encore alourdie pour l’ancien bassiste de Megadeth, David Ellefson. En plus d’avoir été licencié du groupe, ses parties de basse enregistrées pour le prochain album avaient été supprimées du produit final. On savait depuis le 9 juillet que le remplaçant avait déjà finalisé ses pistes pour le prochain album, mais on ignorait encore son identité.

Pourtant, au mois d’août, il était annoncé que James LoMenzo, qui avait déjà joué avec Megadeth dans les années 2000, assurerait la basse lors de la tournée baptisée The Metal Tour of the Year.

On apprend maintenant que Steve Di Giorgio sera à la basse sur l’album attendu pour le 8 juillet, mais que c’est effectivement James LoMenzo qui fera la tournée avec eux dès le 9 avril à Las Vegas. Pour cette nouvelle série de dates, Trivium et In Flames partageront l’affiche commune. Pendant ce temps-là, Steve Di Giorgio sera lui aussi en tournée dans le cadre du “Bay Strikes Back Tour” de Testament, avec Exodus et Death Angel, qui sera lancée aussi le 9 avril.

Il y a d’ailleurs du changement au sein de Testament aussi, avec le retour de l’ancien batteur de Slayer, Dave Lombardo.