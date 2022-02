Et le couple qui influence le plus la mode est...

Les tenues assorties de Zendaya et Tom Holland semblent elles aussi faire l'unanimité, avec un accent porté sur leurs pièces les plus rock et scintillantes, des collants et blazers à strass aux vestes en cuir type bombers en passant par les bottines type Chelsea. Sans même parler de vêtements, le couple est au cœur de toutes les attentions avec un bond de 900% des recherches Google pour leurs deux noms associés au cours du mois de décembre 2021.

Mais le duo inséparable qui semble avoir le plus de poids dans l'industrie de la mode n'est autre que The Ferragnez, formé par l'influenceuse et business woman Chiara Ferragni et le rappeur Fedez. Non content de faire grimper les recherches des marques qu'ils mettent en avant, le couple semble bien plus puissant ensemble que séparé. Explications : Stylight a observé une hausse peu significative des recherches Google pour les noms "Chiara Ferragni" (+12%) et "Fedez" (+13%) entre janvier 2021 et janvier 2022, tandis que dans le même temps le mot clé "Ferragnez" a été l'objet d'un pic d'intérêt de +900%.

Si les looks de Rihanna et ASAP Rocky font toujours couler beaucoup d'encre, leur couple ne semble en revanche pas émouvoir les foules. L'intérêt de recherche pour les mots clés "Rihanna and ASAP Rocky" n'a augmenté que de 78% sur Google 24 heures après le MET Gala du 12 septembre 2021.

*Les données de ce rapport sont basées sur l'analyse des 160 millions d'acheteurs en ligne annuels de Stylight ou sur l'analyse des recherches effectuées sur Google pendant des périodes spécifiques, mentionnées dans le texte.