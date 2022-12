Et le but de l’année des Diables est… la superbe frappe de Leandro Trossard face à la Pologne

La frappe enroulée pleine lucarne de Leandro Trossard face à la Pologne en Ligue des Nations (6-1) a été choisie par les internautes comme le but de l’année 2022, a annoncé samedi l’Union belge de football (RBFA). Les votes du public ont été exprimés sur l’application de la RBFA.

À la suite d’un corner, Trossard, après un relais avec Carrasco, a placé de l’entrée du rectangle le ballon dans la lucarne du but polonais pour fixer le score à 4-1 à la 80e minute. Ce but a été préféré au tir de Leander Dendoncker face à cette même Pologne à la reprise de Michy Batshuayi en Coupe du monde face au Canada et à l’envoi de Kevin De Bruyne en Ligue des Nations contre le Pays de Galles.