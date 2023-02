Et la première tête d’affiche du Pukkelpop est… Billie Eilish !

Ça vient de tomber : Billie Eilish sera de retour chez nous sur la plaine de Kiewit le vendredi 18 août. Ce matin, son nom a été dévoilé en grande pompe à Hasselt dans un container en verre éclairé de néons !



La star internationale américaine revient donc au Pukkelpop après son premier passage en 2019 alors qu’elle commençait son ascension. Le phénomène était en marche, le Pukkelpop avait d’ailleurs dû déplacer son concert du Dance Hall à la Main Stage ce fameux dimanche après-midi.

Aujourd’hui, du haut de ses 21 ans, l’auteure-compositrice-interprète devient la plus jeune tête d’affiche que le Pukkelpop ait jamais connue !



Selon Frederik Luyten, porte-parole de Pukkelpop, avec sa tournée mondiale Happier Than Ever, Billie "ne fait que quelques festivals en Europe cet été et ce sera sa seule et unique date en Belgique. Ceux qui étaient déjà présents en 2019 se rappellent encore très certainement de l’immense marée humaine qui s’était installée devant le Main Stage. Du jamais vu pour un dimanche après-midi, en pleine journée. J’en ai encore la chair de poule !”



Le Pukkelpop édition 2023 aura lieu du jeudi 17 au dimanche 20 août avec, comme à chaque fois, un beau mix de musique indé, rock, pop, hip-hop et musique électronique.