Et la plus jeune femme milliardaire autodidacte d’Amérique est… Rihanna

Le magazine économique américain Forbes vient de publier son classement annuel des 100 femmes entrepreneures les plus riches du pays. À 34 ans, Rihanna détrône tranquillement Kylie Jenner avec une fortune d’1,4 milliards de dollars.

Rihanna, c’était au départ une carrière dans la musique. Mais ces dernières années, la chanteuse est devenue une femme d’affaires avertie en développant un business dans les cosmétiques et la lingerie. Et c’est bingo, la voilà devenue à la tête d’une belle petite fortune puisque selon Forbes, la jeune maman trentenaire a engrangé plus de 550 millions de dollars de revenus rien qu’en 2020 grâce à sa musique et à sa ligne Fenty Beauty, tandis que sa ligne de lingerie Savage x Fenty, dans laquelle elle détient une participation de 30% d’LVMH, a levé des fonds pour une valorisation de 1 milliard de dollars en février 2021. Désormais c’est elle la plus jeune milliardaire américaine qui s’est faite toute seule.

Dans cette liste, RiRi n’est pas la plus riche mais la plus jeune à l’être devenue : elle occupe la 21ème place des femmes à avoir fait fortune par leurs propres moyens. Juste après Rihanna, la 2ème milliardaire la plus jeune est Kim Kardashian, 41 ans, qui occupe la 16e position avec une fortune de 1,8 milliard de dollars. Elle non plus n’a pas de leçon à recevoir en matière d’entreprenariat avec sa société de cosmétiques et de parfums, KKW Beauty, et de sous-vêtements Skims. Par contre, sa sœur Kylie Jenner, qui était tout en haut de la liste en 2020 à seulement 21 ans, est classée 41ème avec des revenus de 600 millions de dollars. Rihanna ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’elle avait déclaré au New York Times en 2019 : "Je n’aurais jamais pensé que je gagnerais autant d’argent, donc un chiffre ne m’empêchera pas de travailler". D’autres célébrités sur la liste des femmes autodidactes : Oprah Winfrey (2,6 milliards de dollars), Kylie Jenner (600 millions), Madonna (575 millions), Taylor Swift (570 millions), Céline Dion (460 millions) Beyoncé (450 millions), Reese Witherspoon (430 millions), Ellen DeGeneres (380 millions), Serena Williams (260 millions), Kris Jenner (230 millions), et une nouvelle arrivante, Sandra Bullock avec 225 millions de dollars.